Bruna Biancardi dá resposta afiada a Virginia: 'Tira meu nome da boca'

A loira confirmou que Bruna ficou indignada por ela ter ligado para Neymar 2h da manhã

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:05

Neymar e Bruna Biancardi / Virginia
Neymar e Bruna Biancardi / Virginia Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi não gostou nem um pouco de Virginia Fonseca ter dado entrevista a Leo Dias expondo detalhes sobre a ligação que fez para Neymar de madrugada. A loira confirmou que Bruna, esposa do camisa 10 dos Santos, se irritou com o contato, mas garantiu que tudo foi um mal entendido. Virginia defendeu sua versão sobre a situação que gerou uma grande polêmica no mês passado. 

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas, ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive, bem diferente da pessoa que mostra ser na internet”, escreveu Bruna, sem papas na língua. 

Resposta de Bruna Biancardi

Bruna ainda negou a versão de Virginia. “Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, ressaltou a esposa do craque.

O que disse Virginia?

Virginia Fonseca

Virgínia Fonseca se pronunciou sobre a polêmica ligação para Neymar às 2h da manhã nesta terça-feira (22). A notícia, que veio à tona no mês passado, gerou questionamentos principalmente após uma suposta reação de Bruna Biancardi, companheira do jogador e mãe de duas filhas dele, Mavie e Mel.

A influenciadora disse que a ligação tinha relação com o leilão beneficente organizado pelo camisa 10 do Santos em junho. "A assessora dele me mandou mensagem e disse: Virginia, preciso saber da sua resposta, porque preciso colocar o seu nome [na lista] do leilão. Isso no dia que aconteceu. Mas nesse dia eu saí e fui para uma festa. Quando eu voltei peguei a mensagem dela falando: preciso da sua resposta, quando você tiver pode falar com o Ney’", afirmou, em conversa com o portal LeoDias.

"Eu voltei da festa, sem noção e liguei para ele para falar", continuou a empresária.

Os rumores que circularam em agosto diziam que Bruna Biancardi teria criticado a atitude da influenciadora, perguntando: "O que uma mulher casada quer ligando para um homem casado às 2h da manhã?". Vale lembrar que, à época, Virginia Fonseca ainda estava casada com o cantor Zé Felipe, pai de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A empresária confirmou que a ligação irritou a companheira de Neymar. "Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'pode ligar no meu’. Aí eu falei: ‘Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'".

