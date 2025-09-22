Acesse sua conta
Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Influenciadora disse que se desculpou "por qualquer desconforto causado" entre o casal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:15

Virginia Fonseca, Neymar e Bruna Biancardi
Virginia Fonseca, Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca enfim se pronunciou sobre a polêmica ligação para Neymar às 2h da manhã. A notícia, que veio à tona no mês passado, gerou questionamentos principalmente após uma suposta reação de Bruna Biancardi, companheira do jogador e mãe de duas filhas dele, Mavie e Mel.

A influenciadora disse que a ligação tinha relação com o leilão beneficente organizado pelo camisa 10 do Santos em junho. "A assessora dele me mandou mensagem e disse: Virginia, preciso saber da sua resposta, porque preciso colocar o seu nome [na lista] do leilão. Isso no dia que aconteceu. Mas nesse dia eu saí e fui para uma festa. Quando eu voltei peguei a mensagem dela falando: preciso da sua resposta, quando você tiver pode falar com o Ney’", afirmou, em conversa com o portal LeoDias.

"Eu voltei da festa, sem noção e liguei para ele para falar", continuou a empresária.

Os rumores que circularam em agosto diziam que Bruna Biancardi teria criticado a atitude da influenciadora, perguntando: "O que uma mulher casada quer ligando para um homem casado às 2h da manhã?". Vale lembrar que, à época, Virginia Fonseca ainda estava casada com o cantor Zé Felipe, pai de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A empresária confirmou que a ligação irritou a companheira de Neymar. "Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'pode ligar no meu’. Aí eu falei: ‘Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'".

Virginia falou que entendeu o recado de Biancardi naquele momento. "Ali eu já percebi que tinha vacilado e mandei uma mensagem para o Ney depois pedindo desculpa por qualquer desconforto causado entre ele e a Bruna". Segundo ela, Neymar teria minimizado o problema: "Não, relaxa. Já conversei com ela".

"Tudo se resolveu. Mas eu faço isso sempre. Se buscar live minha de 12 horas que eu faço no YouTube, lá atrás a gente sempre comentou que fazia isso. Eu sempre falo de madrugada e isso realmente é um erro, porque tem gente que não gosta. Às vezes eu tenho ideia de madrugada e se eu não resolver, eu esqueço, isso é fato. Sempre tive esse costume, mas eu peço desculpa mesmo", finalizou a influenciadora, que estaria vivendo atualmente um affair com outro jogador: Vini Jr., do Real Madrid.

