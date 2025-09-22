FAMOSOS

Ceará revela já ter sido drogado duas vezes em festas com 'Boa noite, Cinderela'

Humorista disse que uma das ocasiões envolveu uma 'pessoa de confiança'

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:24

Wellington Muniz no Podshape Crédito: Reprodução/YouTube@podshapepdc

Wellington Muniz, conhecido como Ceará, revelou que já foi dopado duas vezes em festas no golpe do "Boa Noite, Cinderela". O humorista afirmou que foi drogado na primeira ocasião quando estava em uma balada com a esposa, Mirella Santos. Ele disse acreditar que os namorados de duas fãs foram os responsáveis.

"Uma vez fizeram isso comigo na balada. Duas vezes fizeram. A gente estava junto [ele e a esposa, Mirella] naquele bar número 1. Eu estava com ela, mais um casal de amigos", começou, durante participação no podcast Podshape, comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia.

"Chegaram duas meninas e falaram: 'a gente pode tirar uma foto com você?'. E elas estavam com os namorados. Acho que os caras ficaram meio enciumadinhos. Bobeira. E eu tenho mania de abaixar o copo para não sair em foto com o copo de bebida. Botei o copo para trás, depois ali, acho que eles jogaram alguma coisa", continuou.

Ceará também falou sobre a sensação que a droga lhe causou. "Fiquei mal de um jeito que fui sentar, eu capotei. E agora tá uma moda. No Rio de Janeiro tá uma moda aí. Fizeram matérias relatando que várias pessoas que passaram por esse 'Boa Noite, Cinderela'".

Mirella disse que o marido sempre a alertou sobre o golpe, mas não prestou atenção com ele mesmo. "Isso é para ele pagar a língua, porque ele vivia falando: 'olha, cuida do teu copo, tá muito desligada'", falou. "É, mas pode acontecer. É muito perigoso", emendou o humorista. "Comigo, nunca aconteceu isso", devolveu a esposa do comediante.

A segunda vez que Ceará foi dopado ocorreu em um camarote durante o Carnaval, quando uma "pessoa de confiança" colocou drogas estimulantes em sua bebida sem seu consentimento.

"Mas comigo aconteceu duas vezes. Na outra vez, foi no Carnaval, com uma pessoa que eu confiava. Foi em um camarote de Carnaval no Rio durante o intervalo das escolas de samba. A pessoa disse para o outro: 'Ceará, tá tão quietinho, vamos dar uma animada nele'. Só que bateu de um jeito...", relembrou.