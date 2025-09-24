Acesse sua conta
Influenciadora de 14 anos morre após longa batalha contra o câncer

Zuza Beine passou 11 anos em tratamento contra a doença: 'Tudo o que ela queria era ser uma criança saudável'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:05

Zuza Beine
Zuza Beine Crédito: Reprodução/Instagram

Uma triste notícia abalou as redes sociais. A influenciadora Zuza Beine (2011-2025) morreu aos 14 anos, após passar 11 anos em tratamento contra um câncer. A jovem acumulava 2,4 milhões de seguidores no TikTok, além de mais de 2 milhões no Instagram, e costumava a mostrar seu dia a dia com posts bem-humorados, mostrando viagens, vídeos de 'arrume-se comigo' e uma rotina com idas frequentes ao hospital.

Zuza tinha três anos quando foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. A notícia sobre a morte da influenciadora foi compartilhada em uma postagem no Instagram, na última terça-feira (23).

"É com o coração partido que compartilhamos que Zuza faleceu na manhã de ontem (22 de setembro). Ela viveu 11 de seus 14 anos com um câncer implacável, mas ainda assim viveu de forma mais plena e grata do que a maioria. Sua existência nos transformou para sempre, e sua morte também nos mudará", diz a mensagem.

"Não é coincidência para nós que o último vídeo que ela fez registre aquilo pelo que era grata - um testemunho de uma vida repleta tanto de beleza quanto de sofrimento. Mais do que tudo, ela queria ser uma criança normal e saudável. Mas o que tornou sua vida tão bonita foi a forma como aprendeu a enfrentar as circunstâncias mais difíceis, como sua doença, e ainda assim viver plenamente", completa a postagem.

Entre os últimos posts de Zuza, estão vídeos no qual ela aparece dançando em um leito hospitalar, assim como outras publicações em que ela aparece se maquiando em meio ao seu tratamento. A jovem também era conhecida por sua paixão pela cantora Taylor Swift.

"Não há palavras para expressar como Zuza mudou minha perspectiva sobre a vida", escreveu uma pessoa nos comentários da publicação sobre a morte da influenciadora. "Embora eu não a conhecesse, ela foi uma amiga. Estou enviando orações, abraços e minhas mais profundas condolências. Sei que me junto a outros quando digo que ela fará muita falta. Nós te amamos, Zuza", escreveu outra.

