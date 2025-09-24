Acesse sua conta
Virginia é detonada por montar quiosque de vendas na quadra da Grande Rio; entenda

Influenciadora, dona da WePink, foi coroada rainha de bateria da escola de samba

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:17

Momento gerou revolta nas redes sociais
Momento gerou revolta nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os internautas já não poupam críticas a Virgínia quanto a sua “falta de samba no pé”, agora quando o assunto é usar um evento de uma agremiação de escola de samba, como a Grande Rio, em que é rainha de bateria, para vender perfumes, não desceu mesmo.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais

Nas redes sociais, seguidores apontam que a influenciadora usou o evento de coroação como rainha de bateria que aconteceu no último sábado (20), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), para se promover, através da venda de perfumes de sua marca, a WePink.

Virginia, que recebeu a faixa da mão da rainha de honra, Paolla Oliveira, teria promovido a venda de perfumes de sua marca em um quiosque. A iniciativa dividiu opiniões e gerou críticas de internautas e integrantes da comunidade do samba, que reprovam a ação.

“Deixaram o samba morrer mesmo”, lamentou uma seguidora nas redes sociais. “Tudo para ela é dinheiro”, criticou outra. Virginia costuma compartilhar suas conquistas, como casas, bolsas de grife, entre outros artigos nas redes sociais, o que de acordo com alguns internautas já demonstra o que ela valoriza e que a atitude no evento, que exige respeito a comunidade, não é de surpreender. Contudo, ainda teve quem elogiou a loira.

“Certíssima! Carnaval sempre foi dinheiro, fora que a marca dela tem preços acessíveis, então não destoa! Ela é empresária e visionária, não admiro como pessoa, mas ela tira onde nesse quesito”, avaliou uma seguidora.

