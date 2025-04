BRASILEIRÃO

Rogério Ceni se desentende com jornalista na coletiva após Bahia e Cruzeiro

O Bahia perdeu de 3 a 0 para a Raposa no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Marina Branco

Publicado em 18 de abril de 2025 às 01:42

Ceni na coletiva Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 em sua primeira derrota no Brasileirão, e voltou do Mineirão com sensação de angústia. O clima estressante visto em campo acompanhou o técnico da equipe, Rogério Ceni, para a coletiva pós-jogo, em que se desentendeu com um jornalista.>

Em uma das primeiras perguntas feitas na entrevista, o jornalista João Vitor questionou Ceni se ele acreditava ter demorado demais para fazer as substituições em campo, e foi respondido de maneira incisiva pelo treinador. "O gol do Cruzeiro foi no final do primeiro tempo, você lembra? Aí tivemos as trocas no intervalo, além da troca necessária no primeiro tempo do goleiro, porque o Ronaldo precisou sair. E eu acho que as trocas ajudaram o time", analisou Rogério.>

"Nossa tentativa já tinha queimado uma parada no primeiro tempo para trocar o goleiro. A ideia era chegar ao intervalo com 0x0. Uma pena, por segundos não conseguimos. Mesmo jogando muito mal o primeiro tempo, era importante levar o empate para o vestiário", continuou.>

"No segundo tempo, as trocas foram feitas. Então eu não entendo onde está a demora. Três das trocas já tinham sido feitas no intervalo. Você deve ter escrito a pergunta antes e veio para a coletiva só para fazê-la. Talvez tenha que elaborar, pensar um pouquinho mais quando for perguntar. Não apenas escrever no celular ou ler do celular a pergunta, como você está fazendo", contestou.>