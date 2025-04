BRASILEIRÃO

Bahia perde invencibilidade de 12 jogos contra o Cruzeiro e se complica na tabela da Série A

A Raposa venceu por 3 a 0 dentro do Mineirão em jogo de superioridade clara contra o Esquadrão

Marina Branco

Publicado em 17 de abril de 2025 às 23:29

Bahia x Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia estava invencível há 12 jogos, mas tentando deixar os empates para trás e finalmente começar a vencer no Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, queria quebrar um jejum de quatro partidas. No final das contas, só um time atingiu o objetivo na noite desta quinta-feira (17) - e com o placar de 3x0, os mineiros saíram felizes de campo no Mineirão, pela 4ª rodada.>

Com o resultado, o Esquadrão entrou na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas três pontos conquistados. Na próxima rodada, segunda-feira (21), o time tentará a reabilitação no campeonato contra o Ceará, a partir das 20h, na Fonte Nova.>

O JOGO>

Logo de chegada, o tricolor mostrou que faria um jogo diferente dos anteriores. Com mudanças no elenco que deram chance até mesmo a um dos meninos da base, Fredi Lippert, o time tenta lidar com os jogadores de fora por lesões, como Gabriel Xavier e Kanu. >

O jogo prometia enredo, quem sabe fazendo a lei do ex que castigou o Bahia nos últimos dois jogos passar a atuar a favor do tricolor com Everton Ribeiro, nem mesmo escalado como titular. Ainda no início da partida, veio o primeiro susto: pênalti para o Cruzeiro aos 11 minutos. Cometido por Ronaldo em Kaio Jorge, a falha feia foi corrigida pelo próprio goleiro, quando defendeu a bola mandada na direita, sem rebote.>

Apesar disso, os donos da casa seguiram dominando. Não levou nem um minuto até que o Cruzeiro abrisse uma excelente chance com Wanderson, que acabou batendo para fora, mas aumentou a pressão. >

Em seguida, um ataque de Kaio Jorge, que acabou prenunciando mais uma angústia na conta do torcedor tricolor. Ronaldo, goleiro titular nos últimos sete jogos, sentiu a posterior da coxa. De maca, ele deixou o campo e devolveu o espaço a Marcos Felipe, que não defendia o Bahia desde a final do Baianão.>

De volta à equipe, Marcos Felipe foi bem no primeiro teste. Aos 48 minutos, o goleiro defendeu um bom cabeceio de Fabrício Bruno, mas a alegria tricolor durou muito pouco. Dois minutos depois, o paredão não estava bem posicionado no chute forte de Lucas Romero, que foi direto para as redes: 1x0. >

Placar merecido para o Cruzeiro após um primeiro tempo excelente e recheado de finalizações. De certo ponto, o Bahia também saiu no lucro, pois a inferioridade foi grande em relação ao rival e o placar ficou barato. >

PERDIDO EM CAMPO>

Na volta do intervalo, a esperança de um Bahia capaz de virar o jogo não demorou a se perder. Abaixando cada vez mais a linha de frente para conseguir contra-ataques rápidos, o plano funcionou com Kaio Jorge, que saiu à frente de todo a defesa e finalizou cara a cara com Marcos Felipe. Mais um gol, e mais pressão em cima do Bahia.>

Em superioridade, o objetivo passou a ser não deixar o Esquadrão respirar na melhor atuação do Cruzeiro no Brasileirão, e talvez na temporada, até aqui. Aos 30 do segundo tempo, Kaio Jorge converteu mais uma vez, dessa vez chutando colocado na entrada da área para enterrar de vez a esperança do Esquadrão. Uma reação até foi esboçada por Erick Pulga pouco tempo depois, passando por três na defesa cruzeirense e mandando uma bola bonita pelo lado, passando logo acima do gol. >

Resta ao Bahia juntar os cacos e seguir em busca do primeiro triunfo para sair da zona. >

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Dudu) e Matheus Pereira; Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.>

Bahia: Ronaldo (Marcos Felipe), Santiago Arias (Gilberto), Fred Lippert, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick (Everton Ribeiro), Jean Lucas e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Mineirão>

Gols: Lucas Romero, aos 51 do 1º tempo; Kaio Jorge, aos 19 e 30 do 2º tempo>

Cartões amarelos: William, Kaio Jorge, Wanderson, Christian e Fabrício Bruno (Cruzeiro); Erick e Santiago Arias (Bahia)>

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), assistido por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP). Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) é o quarto árbitro.>