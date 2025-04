BRASILEIRÃO

Cruzeiro x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Os clubes se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (17), às 21h30

Em busca do primeiro triunfo no Brasileirão em 2025, o Bahia enfrentará o Cruzeiro nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Mineirão. Pela quarta rodada do campeonato, o tricolor busca encerrar a sequência de empates que traz dos confrontos com Corinthians, Santos e Mirassol.>