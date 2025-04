QUEM GANHA?

Inteligências artificiais preveem resultado da partida entre Bahia e Cruzeiro no Brasileirão

ChatGPT acredita em um placar favorável ao Cruzeiro, e Meta AI aposta no empate

Marina Branco

Publicado em 17 de abril de 2025 às 20:30

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Todo torcedor fica ansioso às vésperas de um jogo de seu time, sonhando em antecipar o resultado do confronto. Mesmo que isso não seja possível, a ansiedade pode diminuir com as conversas, palpites ou até tecnologias que tentam prever o futuro. Por isso, o CORREIO perguntou a opinião do ChatGPT e da Meta AI, do WhatsApp, sobre o confronto entre Bahia e Cruzeiro pela quarta rodada do Brasileirão nesta quinta (17).>

A partida acontecerá no Mineirão, com a bola rolando às 21h30 e o Bahia buscando seu primeiro triunfo na competição, após empatar com Santos, Corinthians e Mirassol nas rodadas passadas. Quanto ao resultado, GPT e Meta discordaram, apostando no triunfo do Cruzeiro e em um empate, respectivamente.>

De acordo com o GPT, o Cruzeiro tem chances de vencer por 2 a 1, por fatores que pesam ao favorecer o time da casa. O primeiro seria justamente esse - jogar no Mineirão. "O Cruzeiro jogando no Mineirão tem histórico recente de boas atuações, especialmente quando conta com o apoio da torcida em jogos importantes. A atmosfera ajuda a empurrar o time, e isso costuma influenciar o desempenho dos jogadores, principalmente os mais jovens", escreveu.>

O segundo fator seria o estilo de jogo: "O Cruzeiro tem se mostrado mais compacto defensivamente em casa e costuma ser eficiente nos contra-ataques ou jogadas de bola parada. O Bahia, por outro lado, tende a se expor um pouco mais fora de casa, o que pode deixar brechas para o Cruzeiro explorar".>

Em terceiro lugar, o Chat comentou os destaques individuais do time, com Matheus Pereira como principal nome, e em quarto, a análise do histórico recente entre os dois. "Nos últimos encontros no Mineirão, o Cruzeiro levou a melhor. Por exemplo, o 3 a 0 em 2023. Isso pode pesar psicologicamente tanto a favor do Cruzeiro quanto contra o Bahia", avaliou.>

Por último, o GPT apontou a dificuldade que o tricolor vem experimentando para jogar fora de casa: "Até o momento, o Bahia ainda não venceu fora neste Brasileirão. Eles têm uma queda de rendimento longe da Arena Fonte Nova, o que aumenta as chances do Cruzeiro impor seu ritmo". No entanto, o Bahia também não venceu dentro de casa até aqui.>

Para o GPT, o primeiro gol será do Cruzeiro, ainda no primeiro tempo, por bola parada ou contra-ataque. O segundo seria o empate tricolor, no início do segundo tempo, e o terceiro, do Cruzeiro, em uma jogada individual ou erro defensivo do Bahia.>

Já para a Meta AI, do WhatsApp, a partida terminará em 1 a 1: "Nos últimos dois confrontos, Cruzeiro e Bahia empataram em 1 a 1 e Bahia venceu por 4 a 1. O empate recente sugere que os times podem se neutralizar. Ambos os times estão na parte inferior da tabela, o que pode levar a uma partida mais equilibrada e defensiva".>