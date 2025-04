GOL TRICOLOR

Novo titular? Goleiro com mais escalações seguidas na temporada, Ronaldo chega ao oitavo jogo pelo Bahia

O recém-contratado está assumindo o lugar de Marcos Felipe no gol do Esquadrão

14 de abril de 2025

Quando se pensa no gol do Bahia, é justo dizer que não se pensa mais em Marcos Felipe. Depois de chegar recém-contratado ao tricolor no final de fevereiro, Ronaldo foi testado no início de março contra o CSA, ficou fora do gol por um jogo, no Ba-Vi que decidiu o Baianão, e voltou para não sair mais. Com o empate contra o Mirassol pela terceira rodada do Brasileirão no último domingo (13), já são seis jogos seguidos em que o gol do Esquadrão pertence a ele, cada vez mais titular absoluto na equipe. >

Nas coletivas pós-jogo, único momento em que fala para a imprensa, Rogério Ceni sempre desconversa. Calendário cheio, rotatividade, talentos diferentes, testes ou qual justificativa seja, todas são usadas para manter a dúvida entre Marcos Felipe e Ronaldo em aberto, sem dar a titularidade absoluta nem a um, nem a outro. No entanto, na prática, Ronaldo aparece cada vez mais. >

Já são seis jogos seguidos em que Ronaldo fecha o gol, completando o maior número de escalações consecutivas de um goleiro na temporada. E não para por aí - Ronaldo foi titular em todos os jogos em que esteve disponível para o Bahia desde que chegou ao Esquadrão. As ausências se devem, prinicipalmente, à falta de sua inscrição para Campeonato Baiano e Pré-Libertadores, por ter chegado ao tricolor após o período de cadastro para as duas competições. Com isso, quando pôde usar Ronaldo, Ceni optou por escolhê-lo.>

Na temporada, Ronaldo tem seis jogos, frente a dez de Marcos Felipe, titular pela última vez em 23 de março, no Ba-Vi que decidiu o título do Baianão para o Bahia, partida em que Marcos foi excelente. Em um dos melhores jogos que fez no ano, as defesas do goleiro foram decisivas para o resultado em empate, montando o agregado de 3 a 1 contra o maior rival. Ainda assim, foi o último jogo antes da perda de espaço no time.>

Ronaldo já chegou a superar Danilo Fernandes, terceiro goleiro do time, em quantidade de jogos. Com seis jogos em 2025, a última titularidade de Danilo foi em primeiro de março, no jogo de ida contra o Jacuipense pela semifinal do Baianão.>

A chegada de Ronaldo

O Bahia vinha procurando mais um goleiro há algum tempo quando chegou a Ronaldo, depois de sondar Everson, do Atlético-MG, Pau Lopez, do Girona, e Patrick Sequeira, do Casa Pia. Na época, Ronaldo defendia o Atlético-GO, e seu nome passou a circular entre a diretoria e a comissão técnica tricolor. >

Contratado por empréstimo com vínculo até dezembro deste ano, o goleiro de 28 anos tem perspectiva de assinar definitivamente com o Bahia, por compra estimada em R$5 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta. Os 20% que sobram do valor seriam de propriedade do Atlético-GO.>

Na época em que chegou ao Bahia, Ronaldo levou a oportunidade de ser treinado por Rogério Ceni em consideração como um dos fatores de maior peso na decisão. Ex-goleiro e conhecido por fazer até mesmo gols em sua carreira brilhante no São Paulo, o técnico do Bahia é um ídolo para Ronaldo, que sempre acompanhou o trabalho do atual professor.>

Ronaldo chegou ao Bahia como nono contratado na temporada, e de início, foi um pouco estranhado pelas memórias de onde veio - o goleiro foi revelado pela base do Vitória, maior rival do Esquadrão, e chegou ao profissional rubro-negro em 2018. Na Série B de 2020, ele foi um dos principais nomes do time titular do Leão da Barra.>

No entato, a falta de um acordo de renovação com o clube fez com que Ronaldo fosse afastado dos treinos em 2021. Não demorou até que ele fosse reintegrado ao grupo, mas nesse ponto, as relações já estavam estremecidas. Assim, ele deixou o Vitória sem custos, assinando com o Atlético-GO em 2022 e ficando por lá ao longo de 141 jogos antes de ir para o Bahia.>

Desde que chegou ao Bahia, Ronaldo não perdeu nenhum jogo e se tornou o goleiro com mais defesas na Série A. Nos sete jogos que disputou, sofreu oito gols. O primeiro e único jogo em que Ronaldo não tomou nenhum gol aconteceu contra o Nacional, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. >

E Marcos Felipe?

Apesar da titularidade recorrente de Ronaldo, ao que tudo indica, Marcos Felipe não precisa se preocupar demais. Isso porque, no calendário exaustivo que atualmente equilibra Libertadores e Brasileirão em jogos toda quarta-feira e domingo, em geral, o Bahia deve precisar da tão comentada rotatividade no elenco. >

Marcos deve voltar a ser escalado na Copa do Brasil, já que Ronaldo já jogou o torneio neste ano pelo Atlético-GO em 19 de fevereiro e 12 de março, contra o Retrô FC, no último jogo do goleiro pelo antigo clube. De acordo com o sorteio já feito para a Copa do Brasil, o Bahia (e Marcos Felipe) estreará contra o Paysandu.>

Para Danilo Fernandes, no entanto, apenas casos como lesões podem colocá-lo de volta em campo. No início do ano, o reserva chegou a revezar a titularidade com Marcos Felipe, mas não é escalado desde que perdeu a ida da semifinal do Baianão para o Jacuipense, time contra o qual Marcos Felipe disputou o jogo de volta.>