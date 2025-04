BRASILEIRÃO

'Não acertamos absolutamente nada', lamenta Ceni sobre derrota para o Cruzeiro

O Bahia perdeu de 3 a 0 para a Raposa no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Marina Branco

Publicado em 18 de abril de 2025 às 01:41

Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A busca pelo primeiro triunfo no Brasileirão se tornou um lamento pela primeira derrota. Perdendo por 3 a 0 para o Cruzeiro, o Bahia volta para casa na zona de rebaixamento, tendo o Ceará na próxima segunda-feira (21) como a grande chance para subir na tabela. >

Sobre o jogo, o técnico Rogério Ceni não poupou palavras ao criticar a atuação. "Nós realmente fomos mal. Tivemos um primeiro tempo muito ruim. Não conseguimos conectar passes, não conseguimos ter a bola. Acho que o resultado é muito reflexo do que aconteceu. A gente tem que ser justo, não tem como achar que poderia ser diferente, dentro da maneira como nós nos comportamos, em especial no primeiro tempo", comentou.>

Apesar de ter tomado um gol no primeiro tempo e dois no segundo, o treinador avaliou que a segunda etapa foi melhor para a equipe tricolor. "Acho que o começo do segundo tempo já foi melhor. Diante das mudanças, tivemos a bola, conseguimos chegar mais à frente. E, no nosso melhor momento no jogo, perdemos a bola e tomamos um gol em um contra-ataque. Aliás, os três gols foram de bolas nos nossos pés, perdidas, e geraram contra-ataques", analisou.>

"Diante do que apresentamos e jogamos, é triste, mas não merecíamos. Infelizmente, tem que ser realista. O Cruzeiro fez um grande jogo, acho que o melhor jogo que vi do Cruzeiro no ano. E nós fizemos um primeiro tempo em que não acertamos absolutamente nada. A gente lamenta. É um início ruim", completou.>

Em retrospecto no Brasileirão, o professor avalia que a atuação desta quinta-feira (17) foi a pior até então: "Fizemos um bom jogo contra o Corinthians, um jogo razoável contra o Santos. Disputamos bem com o Mirassol e tivemos chances, mas hoje fomos muito abaixo. O adversário mereceu vencer, não temos nem do que reclamar".>

Na coletiva pós-jogo, Ceni reforçou a todo tempo a superioridade do Cruzeiro em campo, com o controle da posse de bola ao longo da partida. "No primeiro tempo, tivemos uma finalização com o Jean Lucas, só. O Cruzeiro dominou. Nas oportunidades em que poderíamos conectar o jogo e sair jogando, atrasamos muito a bola, voltamos demais para o goleiro — inclusive originando o pênalti numa dessas jogadas. Não conseguimos encontrar uma forma de sair", analisou.>

"O Cruzeiro foi muito superior no primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, já foi diferente. Conseguimos ter mais jogo combinado. A entrada do Lucho (vindo do banco), que não podíamos começar com ele por estar vindo de um desconforto, ajudou. Ele começou a atacar mais os espaços. O Cauly também começou a aparecer mais, combinando com o Everton, Caio Alexandre e Jean Lucas", avaliou.>