BRASILEIRÃO

Jean Lucas justifica derrota para o Cruzeiro: 'Não fizemos o que o professor pediu'

O volante tricolor classificou o jogo que terminou em 3 a 0 como uma "noite para esquecer"

Invencível há 12 jogos, o Bahia viu o conforto de seus empates desmoronar frente ao Cruzeiro, que venceu o Esquadrão por 3 a 0 no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (17). Depois de um jogo sofrido em que o tricolor teve dificuldade de jogar em ambos os tempos, os jogadores deixaram o campo angustiados pelo resultado e esperando uma boa partida contra o Ceará na próxima segunda-feira (21) para deixar a zona de rebaixamento. >

Do outro lado, o autor de dois gols que perdeu um pênalti no início e não se deixou abalar comemorou os pontos conquistados, e o primeiro jogo do Cruzeiro sem tomar gols desde a estreia na temporada contra a Tombense. "Quando o Lucas pega na bola eu me posiono de uma forma já para contra-atacar. É um forte que eu tenho, essa finalização chapada. Fui feliz com o gol e com a vitória da equipe", comentou.>