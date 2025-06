LEMBRA DELE?

Ex-Bahia se lesiona, chora em campo e decide final na Colômbia

Mesmo lesionado, Rodallega, que defendeu o Esquadrão entre 2021 e 2022, fez o gol que deu o título do Campeonato Colombiano ao Santa Fé

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:41

Rodallega em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Hugo Rodallega protagonizou uma das histórias mais emocionantes da temporada do futebol sul-americano. Mesmo lesionado e às lágrimas em campo, o atacante colombiano marcou o gol do título do Independiente Santa Fe no Campeonato Colombiano, garantindo a conquista da equipe com uma vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Medellín, no ultimo domingo (29), fora de casa, no estádio Atanasio Girardot. >

Aos 38 anos, o veterano ex-Bahia foi símbolo de superação e entrega. Aos 33 minutos do segundo tempo, sentiu uma lesão muscular e caiu em prantos no gramado, visivelmente abalado. Com dificuldades para continuar, chegou a receber apoio não só dos companheiros, mas também dos adversários. Enquanto o técnico Jorge Bava preparava sua substituição, o jogo foi retomado com uma cobrança de tiro de meta.>

O que aconteceu a seguir beirou o roteiro cinematográfico: mancando, Rodallega iniciou uma jogada ao lado de Edwar López, que havia acabado de entrar em campo. López driblou dois marcadores e devolveu a bola para o camisa 11, que, mesmo limitado fisicamente, finalizou de primeira e virou o jogo para o Santa Fe, selando a vitória e o título nacional. Na comemoração, tentou correr, mas caiu de novo no gramado — dessa vez, cercado pelos companheiros em êxtase.>

Um dos momentos mais ABSURDOS do futebol em 2025



Hugo Rodallega se lesionou no meio do jogo e chegou a chorar de dor



Insistiu em ficar no gramado e marcou o gol do título do Independiente Santa Fe na Colômbia.



LESIONADO ‼️pic.twitter.com/zUS5jp3AOX — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) June 30, 2025

Do banco de reservas, substituído dois minutos depois por Ángelo Rodríguez, Rodallega acompanhou os minutos finais e pôde, após o apito final, levantar a taça como capitão e artilheiro do torneio, com 16 gols em 26 partidas. >

O gol na final foi o 49º dele com a camisa do Santa Fé, clube que defende desde 2023, após passagem pelo Bahia (2021–2022). Ao todo, disputou 60 partidas pelo tricolor baiano marcando 19 gols, dando quatro assistências e sendo peça importante na campanha de acesso na Série B de 2022. >

"Desde o aquecimento já sentia algo no adutor. Falei com o médico que talvez não desse para jogar. Mas no fim disse: ‘não saio, vou até o fim, saio só quando eu disser’", revelou Rodallega após a partida, com a voz embargada.>

Além da lesão muscular, o atacante ainda revelou que jogou as finais com o nariz fraturado, após um choque durante o clássico contra o Millonarios. “Escondemos a fratura para que eu pudesse jogar. São feridas de guerra”, contou.>

O drama da final começou cedo. O Medellín abriu o placar com Francisco Fydriszewski, aos 18 minutos. A resposta veio pouco depois, com Harold Mosquera empatando de cabeça aos 31. O equilíbrio permaneceu até o momento decisivo protagonizado por Rodallega. >

A campanha do Santa Fe também foi marcada pela superação. A equipe terminou a fase classificatória apenas em sexto lugar, com 33 pontos em 20 jogos. Mas liderou com autoridade o grupo B dos quadrangulares semifinais, deixando para trás gigantes como Millonarios, Atlético Nacional e Once Caldas. Na decisão, empatou sem gols em casa e garantiu o título com a vitória no jogo de volta.>