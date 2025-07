LITERATURA

Flipelô terá Raphael Montes e Lázaro Ramos em edição que homenageia Dias Gomes

Festa literária vai acontecer de 6 a 10 de agosto, no Pelourinho

Roberto Midlej

Publicado em 17 de julho de 2025 às 05:00

Dias Gomes (reprodução) Rosane Svartman Crédito: Dias Gomes (reprodução); Lázaro Ramos (Sora Maia/CORREIO); Rosane Svartman (Manoella Mello/Globo) e Raphael Montes (Victor Prataviera/divulgação)

Muito associado à televisão e ao teatro, o baiano Dias Gomes é bastante respeitado como autor. No entanto, raramente é incluído na lista dos grandes escritores locais, ao lado de nomes como Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro ou Castro Alves. Mas a Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho), que acontecerá de 6 a 10 de agosto, vai dar a Dias Gomes o destaque que ele merece. Afinal, o criador de histórias como Roque Santeiro e O Pagador de Promessas será o homenageado desta edição no evento literário. >

Entre as ações que integram a homenagem, está uma exposição com obras criadas por 18 artistas, que se inspiraram no universo do autor. >

A gente vem de uma cultura onde as pessoas conhecem as obras, mas não sabem que elas são de Dias Gomes. Então, elaboramos todo o histórico dele e passamos para todos os artistas Mário Édson, curador da Rota das Artes, uma seção da Flipelô que abrigará quatro exposições

O lançamento da programação da Flipelô deste ano aconteceu ontem pela manhã, na Igreja do Passo, cujas escadarias serviram de cenário para o clássico filme O Pagador de Promessas (1962), única produção brasileira a vencer a Palma de Ouro em Cannes. Uma das presentes na cerimônia foi a publicitária Maria João Amado, neta de Jorge Amado. >

“É uma emoção enorme ver o quanto essa festa literária tem crescido e atraído a atenção das pessoas. Hoje é uma das festas mais importantes do país, principalmente pelo interesse da população”, disse Maria. Durante a Flipelô, será lançado um livro de cartas trocadas entre Dias Gomes e Jorge Amado.>

Escritores>

Entre os autores que estarão presentes na edição deste ano, um dos destaques é o carioca Luiz Antônio Simas, autor de livros como Maldito Invento Dum Baronete: Uma Breve História do Jogo do Bicho. No dia 8, Simas, que é também compositor, estará numa conversa sobre o samba. >

No dia 9, é a vez de um dos autores mais populares do Brasil atualmente: Raphael Montes, que, além de escritor, é também o criador da novela Beleza Fatal, com Camila Pitanga. Montes vai participar de uma mesa sobre novelas e a obra de Dias Gomes para a TV.>

Outra personalidade ligada a novelas que marcará presença é Rosane Svartman, criadora do sucesso Vai na Fé (2023) e também responsável por Dona de Mim, atual novela das sete da Globo. Svartman estará na Vila Literária, espaço dedicado ao público jovem, que funcionará no Largo Tereza Batista. Por lá, passarão também Lázaro Ramos, Thalita Rebouças e Elísio Lopes Júnior.>

Escritoras internacionais também estarão na programação, como a poetisa e educadora americana Tracy K. Smith, que já venceu o Pulitzer de Poesia em 2011. Também vem à Flipelô a indiana Shelly Boil, a chilena Andrea Jeftanovic e o argentino Leopoldo Castilla. Todos esses vão participar de mesas no Museu Eugênio Teixeira Leal.>

DESTAQUES DA FLIPELÔ>

Vila Literária>

O espaço, dedicado ao público jovem, vai funcionar no Largo Tereza Batista, com mesas de debate e bate-papos. Por lá, passarão autores como Lázaro Ramos, Rosane Svartman e Thalita Rebouças.>

Casa Motiva>

Uma das novidades da edição deste ano, a Casa Motiva terá saraus, oficinas de criação literária e de roteiro para teatro, além de apresentações musicais. Um dos autores presentes será o marfinense Gauz, autor do romance De Pé Tá Pago.>

Museu Eugênio Teixeira Leal>

Vai sediar mesas com autores nacionais e internacionais, como a poetisa Tracy K. Smith, vencedora do Prêmio Pulitzer em 2011. A portuguesa Anabela Mota Ribeiro também estará lá.>

Espaço Infantil Mabel Velloso>

Funcionará na Praça das Artes e terá contação de histórias, lançamentos de publicações de autores baianos e oficinas criativas. Emília Nunez, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria infantil em 2023, estará numa das conversas com o público.>

SERVIÇO>

Data: 6 a 10 de agosto>

Local: Pelourinho (em diversos espaços)>

Ingresso: grátis>