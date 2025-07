73 ANOS

Bell Marques vai celebrar aniversário com corrida especial em Salvador: 'Voltar para casa'

Cantor completa 73 anos de idade no próximo dia 5 de setembro

Conhecido por sua energia, vitalidade e disposição, o cantor Bell Marques completa 73 anos de idade no próximo dia 5 de setembro e vai celebrar a data com uma edição especial da corrida 100% Você em Salvador. O evento acontece no dia 7 de setembro e as inscrições podem ser realizadas a partir das 12h desta quinta-feira (17), em link disponibilizado no perfil oficial da 100% Você no Instagram.