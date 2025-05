100% VOCÊ

Corrida de Bell Marques, Rafa e Pipo reúne mais de 7 mil pessoas e tem show especial em Brasília

Bell Marques tem maratona de show após corrida em Brasília com micaretas de Feira de Santana e Coité

Osmar Marrom Martins

Publicado em 1 de maio de 2025 às 13:10

Bell entre os corredores Crédito: Divulgação

Se na música a família Marques é um sucesso, agora Bell Marques, Rafa e Pipo são os novos fenômenos em corrida de rua. O projeto 100% Você, que estreou em Salvador e passou por São Luís do Maranhão, chegou a Brasília nesta quinta-feira (1º) e atraiu mais de 7 mil pessoas, segundo cálculo da Polícia Militar do Distrito Federal. Dessas, seis mil pagaram a inscrição que custou no>

O primeiro lote R$300 incluiu o kit para a maratona e o after com show da família. Quem foi convidado da área VIP tinha direito a café da manhã. >

A corrida foi realizada no Estacionamento 7 do Parque da Cidade. Foram 5 km com as participações de Bell, Aninha Marque, os filhos e as noras Mari Gonzalez e Pati Guerra, além de muita gente que viajou de estados vizinhos, e até da Bahia. >

Entre os baianos que vieram especialmente participar do evento, estavam Camila Marinho, repórter da TV Bahia, e seu namorado o empresário da área de entretenimento, Roni Cesar, além do CEO do Shopping da Bahia, Ewerton Visco, e sua mulher, a arquiteta Erla Visco, o superintendente do Shopping Pátio Brasil, Guto Brandão, baiano que mora em Brasília há 20 anos, mas não perde o Carnaval de Salvador, e o empresário do Ramo de Seguro, Bruno Leal, brasiliense mais apaixonado pela Bahia.>

A corrida 100 Por Cento Você começou por volta das 7h. Desde às 6h, os atletas já faziam aquecimento, até que foi dada a largada. Na verdade, tudo se transforma numa grande festa. Há os corredores profissionais, e nesse capítulo se incluem Bell Marques e os filhos. Pipo inclusive foi um dos campeões, enquanto Aninha, recém operada, fez a caminhada. Minha companheira de transmissão do Carnaval, Camila Marinho, também fez bonito.>

Pipo e o troféu da Corrida Crédito: Divulgação

Depois da corrida, aconteceu o show com Rafa e Pipo, que receberam Bell Marques. Empolgado, Bell fez quase um show inteiro. Logo após a última música, embarcou num jatinho para fazer, ainda neste feriadão, dois shows na Bahia. Às 15h, na Micareta de Feira de Santana, e à noite em Coité. Na sexta-feira (2), ele volta a Brasília onde se apresenta no Festival Micarê, repetindo a dose no sábado.>

Segundo Pipo a corrida “é uma novidade que une um propósito de diversão com a nossa cara. A corrida tem tudo a ver com que a gente pregou: essa vida saudável, essa energia que a gente emana na nossa música e encaixa muito bem com o axé. Sabe uma receita de bolo que o fermento deu certo, deu liga”.>

Bell Marques e a familia Crédito: Divulgação

Já Rafa disse que a Corrida 100% Você vai rodar o Brasil. 'Todo lugar que chega está sendo essa euforia, essa animação. Isso nos deixa empolgado para fazer em vários lugares', vibrou.>

Antes de embarcar, Bell conversou com a reportagem do CORREIO sobre o evento:>