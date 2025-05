'CORAÇÃO GRANDÃO'

Presidente do STF é flagrado curtindo show de Bell Marques em Brasília

Luís Roberto Barroso aparece pulando em vídeo compartilhado nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 23 de maio de 2025 às 08:22

Barroso em show de Bell Marques Crédito: Reprodução/Instagram

Gostar de Bell Marques parece ser um consenso nacional. Entre as personalidades públicas que estavam no show do baiano na Praça dos Três Poderes, em Brasília, uma se destacou: o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que aproveitou a apresentação do artista na última quarta-feira (21). >

Em vídeo que circula nas redes sociais, Barroso foi visto pulando ao som de 'Coração Grandão'. O show fez parte da programação especial para o Dia Mundial da Diversidade Cultural. Ana Castela, Diogo Nogueira, Frejat e Maria Gadú também foram atrações do evento, que foi promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal em parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF). >

Em seu perfil oficial do Instagram, Bell Marques publicou um vídeo do público no evento. "Coração grandão para Brasília!!! Ontem tivemos uma noite incrível na Praça dos Três Poderes", disse o ícone da axé music.>