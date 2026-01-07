BAHIA

Homem é preso por suspeita de pornografia infantil e violência doméstica em cidade baiana

Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (7); investigações apontam que o suspeito mantinha arquivos de exploração sexual de menores e histórico de agressão familiar.

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:26

Polícia Civil cumpriu mandados\Ilustração Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na manhã desta quarta-feira (7), um homem de 23 anos, acusado de crimes de pornografia infantil e violência doméstica no município de Santaluz, na região do sisal. A prisão ocorreu após uma investigação minuciosa que conectou o suspeito tanto a abusos no ambiente familiar quanto ao consumo e armazenamento de material ilícito na internet.

De acordo com a Delegacia Territorial de Santaluz, a operação foi deflagrada para cumprir um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Além da captura do indivíduo, os agentes realizaram buscas em sua residência, onde foram apreendidos dispositivos eletrônicos, incluindo celulares e computadores, que passarão por perícia técnica.

As investigações tiveram início após denúncias de agressões físicas e ameaças no âmbito doméstico. No decorrer do inquérito, a polícia encontrou indícios de que o homem também estaria envolvido com o armazenamento e, possivelmente, o compartilhamento de imagens de exploração sexual infantojuvenil.

"O cumprimento deste mandado é um passo fundamental para interromper um ciclo de violência e proteger as vítimas envolvidas. O material apreendido será analisado para identificar a extensão dos crimes cibernéticos", informou a autoridade policial responsável pelo caso.

O suspeito foi conduzido para a sede da delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Se condenado, ele poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Maria da Penha.