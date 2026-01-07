Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por suspeita de pornografia infantil e violência doméstica em cidade baiana

Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (7); investigações apontam que o suspeito mantinha arquivos de exploração sexual de menores e histórico de agressão familiar.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:26

Polícia Civil cumpriu mandados
Polícia Civil cumpriu mandados\Ilustração Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na manhã desta quarta-feira (7), um homem de 23 anos, acusado de crimes de pornografia infantil e violência doméstica no município de Santaluz, na região do sisal. A prisão ocorreu após uma investigação minuciosa que conectou o suspeito tanto a abusos no ambiente familiar quanto ao consumo e armazenamento de material ilícito na internet.

De acordo com a Delegacia Territorial de Santaluz, a operação foi deflagrada para cumprir um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Além da captura do indivíduo, os agentes realizaram buscas em sua residência, onde foram apreendidos dispositivos eletrônicos, incluindo celulares e computadores, que passarão por perícia técnica.

As investigações tiveram início após denúncias de agressões físicas e ameaças no âmbito doméstico. No decorrer do inquérito, a polícia encontrou indícios de que o homem também estaria envolvido com o armazenamento e, possivelmente, o compartilhamento de imagens de exploração sexual infantojuvenil.

"O cumprimento deste mandado é um passo fundamental para interromper um ciclo de violência e proteger as vítimas envolvidas. O material apreendido será analisado para identificar a extensão dos crimes cibernéticos", informou a autoridade policial responsável pelo caso.

O suspeito foi conduzido para a sede da delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Se condenado, ele poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil reforça a importância de denúncias anônimas através do Disque 181 para combater crimes de violência contra a mulher e exploração sexual de menores.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ator preso por pedofilia foi demitido de ‘Terra Nostra’ por causa de atitude; entenda

Globo toma atitude drástica sobre ator de ‘Terra Nostra’ acusado de pedofilia

'Hitler da Bahia', soldado é preso por liderar grupo com crimes de estupro virtual e pedofilia

Vitória Strada é madrinha de homem preso por pedofilia; entenda ligação

Câmara aprova projeto que prevê castração química para condenados por pedofilia

Tags:

Agressão Prisão Infantil Pornografia

Mais recentes

Imagem - Gari é atropelado enquanto trabalhava no canteiro central da Avenida Paralela

Gari é atropelado enquanto trabalhava no canteiro central da Avenida Paralela
Imagem - Após mais de 3 anos de atraso, nova Rodoviária de Salvador tem data de abertura confirmada; veja quando

Após mais de 3 anos de atraso, nova Rodoviária de Salvador tem data de abertura confirmada; veja quando
Imagem - Primeira escola afro-brasileira do país, Maria Felipa encerra atividades em Salvador

Primeira escola afro-brasileira do país, Maria Felipa encerra atividades em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)
03

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos