Ator preso por pedofilia foi demitido de ‘Terra Nostra’ por causa de atitude; entenda

José Dumont está no ar em reprise nas tardes da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:00

Ator foi
Ator foi Crédito: Reprodução | TV Globo

Preso após acusação de armazenar centenas de conteúdos de pornografia infantil além de pedofilia, o ator José Dumont, no ar como Batista na reprise de “Terra Nostra” (1999), na TV Globo, chegou a ser cortado da trama na época das gravações por causa de uma polêmica.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
1 de 12
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

Em novembro de 1999, o Jornal do Brasil informou que Batista morreria na novela vítima de um ataque cardíaco. Isso porque o autor do folhetim Benedito Ruy Barbosa não estava gostando nada das falas improvisadas que o ator incluía no texto.

Inclusive, alguns dos acréscimos eram considerados discrepantes para a época em que a trama era ambientada, o final do século 19. No entanto, havia ainda a possibilidade de que o ator voltasse à cena como um personagem de mais destaque, o que não aconteceu. Foi pensado em colocar outros nomes que não tinham muita projeção na época para interpretar o personagem.

Por onde anda José Dumont?

Após as acusações, o ator aguardava um novo julgamento em liberdade após recorrer da sentença. Ele foi condenado a um ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa.

Em julho de 2024, a coluna Gente, da revista Veja, revelou que o artista segue uma rotina comum em Copacabana. Ele tomava café diariamente em uma padaria e fazia caminhadas na orla da praia, com boné e cabeça baixa. De acordo com vizinhos, não recebia visitas e seguia monitorado por tornozeleira eletrônica.

