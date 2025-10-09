Ator preso por pedofilia foi demitido de ‘Terra Nostra’ por causa de atitude; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:00
Preso após acusação de armazenar centenas de conteúdos de pornografia infantil além de pedofilia, o ator José Dumont, no ar como Batista na reprise de “Terra Nostra” (1999), na TV Globo, chegou a ser cortado da trama na época das gravações por causa de uma polêmica.
Novela 'Terra Nostra'
Em novembro de 1999, o Jornal do Brasil informou que Batista morreria na novela vítima de um ataque cardíaco. Isso porque o autor do folhetim Benedito Ruy Barbosa não estava gostando nada das falas improvisadas que o ator incluía no texto.
Inclusive, alguns dos acréscimos eram considerados discrepantes para a época em que a trama era ambientada, o final do século 19. No entanto, havia ainda a possibilidade de que o ator voltasse à cena como um personagem de mais destaque, o que não aconteceu. Foi pensado em colocar outros nomes que não tinham muita projeção na época para interpretar o personagem.
Após as acusações, o ator aguardava um novo julgamento em liberdade após recorrer da sentença. Ele foi condenado a um ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa.
Em julho de 2024, a coluna Gente, da revista Veja, revelou que o artista segue uma rotina comum em Copacabana. Ele tomava café diariamente em uma padaria e fazia caminhadas na orla da praia, com boné e cabeça baixa. De acordo com vizinhos, não recebia visitas e seguia monitorado por tornozeleira eletrônica.