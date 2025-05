POLÍCIA

Ex-vereador e médico é alvo de operação após paciente morrer em tratamento de varizes

Suspeito teria fraudado laudos para atrapalhar investigação

Além da apuração sobre a conduta médica, a Polícia Civil também investiga a suspeita de que Armando, com auxílio de funcionários da clínica, tenha fraudado prontuários médicos, numa tentativa de obstruir as investigações em curso.>

Os mandados foram cumpridos na clínica onde o profissional atendia e em sua residência, localizadas em Niterói. O material apreendido será analisado pela equipe da 78ª DP, que prossegue com as diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso.>