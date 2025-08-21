COMO ASSIM?

Trump brasileiro? Presidente dos Estados Unidos tem CPF válido no país; entenda

Documento foi verificado pela Receita Federal, segundo Portal LeoDias

Yan Inácio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:11

Donald Trump durante pronunciamento Crédito: Divulgação

Apesar das diversas sanções que têm gerado impacto político e econômico no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem um elo de ligação inusitado com o país. É um número de CPF, emitido em 2014 com nome e data de nascimento correspondentes ao político e registro confirmado na Receita Federal.

O documento foi verificado com o órgão pelo Portal LeoDias, mas não há confirmação se o próprio Trump registrou o número. A especulação é de que o também empresário tenha gerado o CPF como parte de negociações para um projeto de hotel no Rio de Janeiro, que não chegou a ser concluído.

CPF de Donald Trump 1 de 7

De acordo com o El País, o projeto da empresa LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A, anunciado em 2014, custou cerca de 333 milhões de reais e foi projetado para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, mas o político abandonou o projeto por conta da demora na construção. O empreendimento chegou a ser alvo de investigação no Ministério Público por possíveis fraudes que causaram déficits bilionários a fundos de pensão brasileiros