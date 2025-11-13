Mais de 48 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em contas de banco; saiba como consultar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:50
O Banco Central informou na última terça-feira (11) que 48,6 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em contas bancárias. Ao todo, são R$ 7,6 milhões que ainda podem ser recuperados. O valor é resultado de uma consulta do BC para verificar se pessoas físicas (inclusive falecidas) e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições.
Se contar com as contas de empresas, o valor sobe para R$ 9,73 bilhões.
O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o Valores a Receber (clique aqui para acessar).
Todos os serviços são totalmente gratuitos e o Banco Central não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.
Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos.
Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela nunca vai pedir sua senha.