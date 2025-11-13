Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após morte de Eloá, amiga Nayara ganhou camisa de Alexandre Pato e pediu para conhecer Caio Castro

Anos depois, comportamento foi criticado pela família de Eloá

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:15

Eloá e Nayara
Eloá e Nayara Crédito: Reprodução

Em novembro de 2011, a então adolescente Nayara Rodrigues recebeu um presente do craque Alexandre Pato, então jogador do Milan: uma camisa autografada, que ela agora vai emoldurar. “Ela não vai usar não, está autografada”, disse na ocasião mãe de Nayara, Andreia de Araújo, ao G1.

Na época, Nayara ainda estava internada no hospital em Santo André, no ABC, após ser atingida por um tiro no rosto disparado por Lindemberg Alves, ex-namorado de sua amiga Eloá Pimentel. Durante o sequestro, as duas foram mantidas reféns, e Eloá morreu com um tiro na cabeça.

Eloá e Nayara

Nayara e Eloá por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
1 de 10
Nayara e Eloá por Reprodução

“Foi na madrugada da sexta-feira para o sábado, eu tinha acabado de fazer a cirurgia”, relembra Nayara em entrevista ao Fantástico. “Um monte de gente veio me visitar, e alguém me perguntou se eu tinha um sonho. A primeira coisa que me veio à cabeça foi conhecer Alexandre Pato.”

O pai do jogador contou a Pato sobre o desejo da adolescente, e, do apartamento em Milão, o craque enviou a camisa com a mensagem: “Para uma pessoa muito especial, Nayara, uma lembrança do amigo Pato”. Ao receber o presente, Nayara vestiu a camisa e agradeceu ao jogador.

Anos depois, a atitude de Nayara passou a ser criticada pela família de Eloá. Cintia Pimentel, cunhada da jovem morta, afirmou em outubro desse ano: “Enquanto a família assimilava o ocorrido sem entender exatamente o que havia acontecido lá dentro do cativeiro, a então amiga estava pedindo para conhecer o jogador Pato, o Caio Castro e os bastidores de Malhação.”

Leia mais

Imagem - Amiga de Eloá, Nayara Rodrigues foi indenizada em R$ 150 mil por falha policial no sequestro

Amiga de Eloá, Nayara Rodrigues foi indenizada em R$ 150 mil por falha policial no sequestro

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Parente de Eloá causa polêmica com revelação sobre amiga Nayara 17 anos após crime

Parente de Eloá causa polêmica com revelação sobre amiga Nayara 17 anos após crime

“Ninguém está desmerecendo ou minimizando o trauma de uma adolescente, mas não é justo com os próprios amigos que alguém carregue um título, se ela, a família e todos os amigos próximos sabem que não condiz”, acrescentou Cintia, que respondeu a um comentário sinalizando que talvez Eloá e Nayara não fossem tão amigas assim.

O caso voltou à tona com o lançamento do documentário sobre o Caso Eloá na Netflix. O filme traz depoimentos dos pais e irmãos de Eloá, além de jornalistas envolvidos na cobertura e policiais. Um dos reféns que foi liberado também foi ouvido. A sobrevivente Nayara não está entre os entrevistados. A jovem leva hoje uma vida discreta e evita a imprensa. 

Tags:

Caso Eloá Nayara Rodrigues Eloá Pimentel

Mais recentes

Imagem - Família de Eloá quebra o silêncio após 17 anos: 'Lindemberg acabou com nossa vida'

Família de Eloá quebra o silêncio após 17 anos: 'Lindemberg acabou com nossa vida'
Imagem - Casal é multado em R$ 37 mil por desistir de adotar menino de 10 anos

Casal é multado em R$ 37 mil por desistir de adotar menino de 10 anos
Imagem - Governo divulga quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais

Governo divulga quatro marcas de azeite impróprias para consumo; veja quais

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete