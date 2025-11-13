SOBREVIVENTE

Após morte de Eloá, amiga Nayara ganhou camisa de Alexandre Pato e pediu para conhecer Caio Castro

Anos depois, comportamento foi criticado pela família de Eloá

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:15

Eloá e Nayara Crédito: Reprodução

Em novembro de 2011, a então adolescente Nayara Rodrigues recebeu um presente do craque Alexandre Pato, então jogador do Milan: uma camisa autografada, que ela agora vai emoldurar. “Ela não vai usar não, está autografada”, disse na ocasião mãe de Nayara, Andreia de Araújo, ao G1.

Na época, Nayara ainda estava internada no hospital em Santo André, no ABC, após ser atingida por um tiro no rosto disparado por Lindemberg Alves, ex-namorado de sua amiga Eloá Pimentel. Durante o sequestro, as duas foram mantidas reféns, e Eloá morreu com um tiro na cabeça.

Eloá e Nayara 1 de 10

“Foi na madrugada da sexta-feira para o sábado, eu tinha acabado de fazer a cirurgia”, relembra Nayara em entrevista ao Fantástico. “Um monte de gente veio me visitar, e alguém me perguntou se eu tinha um sonho. A primeira coisa que me veio à cabeça foi conhecer Alexandre Pato.”

O pai do jogador contou a Pato sobre o desejo da adolescente, e, do apartamento em Milão, o craque enviou a camisa com a mensagem: “Para uma pessoa muito especial, Nayara, uma lembrança do amigo Pato”. Ao receber o presente, Nayara vestiu a camisa e agradeceu ao jogador.

Anos depois, a atitude de Nayara passou a ser criticada pela família de Eloá. Cintia Pimentel, cunhada da jovem morta, afirmou em outubro desse ano: “Enquanto a família assimilava o ocorrido sem entender exatamente o que havia acontecido lá dentro do cativeiro, a então amiga estava pedindo para conhecer o jogador Pato, o Caio Castro e os bastidores de Malhação.”

“Ninguém está desmerecendo ou minimizando o trauma de uma adolescente, mas não é justo com os próprios amigos que alguém carregue um título, se ela, a família e todos os amigos próximos sabem que não condiz”, acrescentou Cintia, que respondeu a um comentário sinalizando que talvez Eloá e Nayara não fossem tão amigas assim.