VIOLÊNCIA

Tribunal do Crime: PCC tortura homem após furto de botijão e filma ação

Vítima foi levada para fazenda e espancada por traficantes da facção

Um homem foi torturado por traficantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) após furtar um botijão de gás. A vítima, que não foi identificada, foi sequestrada pelos criminosos e levada para uma fazenda, onde sofreu diversas agressões a pauladas. A tortura foi filmada pelos traficantes, segundo informações do Profissão Repórter. >

No vídeo feito pelos agressores, é possível ver o homem muito ferido após a tortura. “Aqui, ó, para os ladrões da Momboca [bairro onde o furto de botijão ocorreu]. Olha a cara do vagabundo. Olha para mim”, fala um dos traficantes, enquanto filma o homem na zona rural de Guatapará, no interior de São Paulo, onde o crime ocorreu. >

O caso é mais um registro do tribunal do crime, onde as facções criminosas julgam pessoas e as agridem, torturam e até executam. O vídeo mostra ainda os traficantes xingando a vítima e a obrigando a assumir não só o furto de botijão, mas outros crimes de furto praticados na região. >