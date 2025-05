CRIME

Gerente e soldados do BDM: quem eram os traficantes envolvidos em morte de investigador

Cinco dos envolvidos no crime morreram em confronto com a polícia

Wendel de Novais

Publicado em 14 de maio de 2025 às 14:00

Investigador Marcus Vinicius foi morto em Stella Maris Crédito: Reprodução

A Operação Legado, que tinha como alvos os criminosos envolvidos no homicídio do investigador Marcus Vinicius Peixoto Carrete, terminou na morte de três traficantes do Bonde do Maluco (BDM). Os três alvos, que resistiram a ação policial e foram baleados, foram identificados como Lucas Teixeira Marcos e Jeiziel Henrique Santos de Sousa Reis, que morreram em Itapuã, e Jefeson Lima de Assis, morto em Vida Nova, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). >

Um deles tinha a posição de liderança no BDM, enquanto os outros tinham a função de ‘frente’ na facção criminosa, como conta uma fonte policial consultada pela reportagem. “Esse Lucas era gerente da BDM e uma liderança para os outros envolvidos. Por isso, as investigações apontam que ele seria o mandante. Não há detalhe da participação de cada um, mas os outros teriam cumprido a ordem dele na morte do investigador”, explica o policial, que prefere não se identificar na matéria. >

Apesar de ter sido responsável pelo mando do crime, Lucas não teria a intenção de matar o investigador, que foi confundido pelos executores. “Ele mandou matar esse Melqui que, antes, foi sequestrado com um argentino lá em Praia de Forte. Os traficantes queriam Melqui desde aquele episódio por dívida com o BDM e por suspeita dele fazer jogo duplo com milicianos da área deles”, completa a fonte, explicando que o investigador foi confundido com verdadeiro alvo na praça onde foi morto. >

A confusão ocorreu porque Melqui, que tinha características similares ao investigador Marcus, foi visto nas imediações momentos antes do crime, mas deixou o local. Ao chegar na praça, os criminosos acharam que o alvo era Marcus, que morreu sem ter a chance de se defender dos disparos. Com os três traficantes mortos na terça, cinco dos envolvidos no crime morreram em confronto com a PM, já que, no fim de semana da morte do investigador, dois suspeitos foram mortos em ações policiais. >