SEGURANÇA

Três traficantes são mortos em operação contra facção que matou investigador em Stella Maris

Alvos seriam mandantes do crime registrado no mês de março em uma praça

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2025 às 08:37

Investigador foi morto em praça de Stella Maris Crédito: Reprodução

Os responsáveis pelo homicídio do investigador Marcus Vinicius Peixoto Carrete, que foi executado em uma praça de Stella Maris em março, viraram alvos de uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil (PC), na manhã desta terça-feira (13). Até o momento, três traficantes que fazem parte de uma facção criminosa foram mortos em confronto com agentes no decorrer da operação. >

A informação da morte dos alvos foi confirmada por uma fonte policial consultada pela reportagem. Ao todo, quatro dos criminosos envolvidos na morte do investigador morreram em ações policiais. Isso porque, na madrugada seguinte ao crime em março, um primeiro suspeito morreu em confronto com a polícia em Vida Nova, bairro de Lauro de Freitas. O criminoso foi identificado como "GL". >

Mandados são cumpridos em Salvador e Lauro de Freitas Crédito: Polícia Civil

Na época, além de GL, o carro usado no crime, um veículo de modelo Renault Logan de cor branca, foi localizado pela polícia. As ações de cumprimento de mandados desta terça acontecem tanto em Salvador, na região de Itapuã, como em Lauro de Freitas. A Polícia Civil explicou que as investigações do caso de Marcus identificaram um grupo envolvido no homicídio. >