Suspeito de assassinar policial civil é morto em confronto e carro usado no crime é encontrado

No total, três envolvidos no caso já foram identificados

Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2025 às 10:48

Carro usando no crime é encontrado pela polícia Crédito: Divulgação

Um dos suspeitos de matar o policial civil Marcus Vinicius Peixoto Carrete, assassinado a tiros no bairro de Stella Maris no sábado (08), morreu na madrugada deste domingo, (09), em confronto com a polícia em Vida Nova, bairro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Até o momento, o acusado foi identificado como "GL" e seria um dos três homens envolvidos no crime. >

De acordo com a ocorrência do fato, policiais civis foram informados de que GL estava em uma casa de eventos na Rua Cherobim Caná Brasil. "A equipe deslocou para verificar a informação e ao ser localizado no imóvel onde provavelmente o mesmo estaria escondido, foi anunciada a ação policial e de imediato verbalizado voz de prisão, entretanto este indivíduo não atendeu ao chamado da polícia passando a efetuar disparos de arma de fogo contra a Guarnição da Polícia Civil, que respondeu à injusta agressão e após cessarem os disparos, encontraram o indivíduo que atirara contra a Guarnição caído ao solo, ato contínuo socorrido ao Hospital Menandro de Faria, onde evoluiu a óbito". >

Segundo a Polícia Civil, o investigador foi morto a tiros na noite deste sábado, 8, em uma praça no bairro de Stella Maris, em Salvador. O suspeito fugiu após efetuar os disparos, com ajuda de uma outra pessoa em um carro, que foi abandonado em seguida. O veículo é um Renault Logan branco. >

Policial civil é morto a tiros em Stella Maris Crédito: Divulgação

"As investigações estão avançadas. A Polícia Civil seguiu com oitivas e diligências durante a noite e a madrugada e conseguiu encontrar o veículo e identificar três pessoas envolvidas no crime. Uma delas foi presa em flagrante. Foram apreendidas duas armas de fogo e celulares. Diligências continuam em busca de um quarto suspeito", diz nota da PC. >