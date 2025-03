BAIXA NAS FORÇAS DE SEGURANÇA

Investigador da Polícia Civil é morto a tiros no bairro de Stella Maris

Vítima completaria um ano na corporação em abril

“É com grande tristeza que a Diretoria do SINDPOC recebe a notícia do assassinato do Investigador Marcus Vinicius Peixoto Carrete, lotado no Serviço Aéreo da Polícia Civil (SAER) do CORE. Expressamos nossa solidariedade aos colegas, familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento de profunda dor. A Diretoria do SINDPOC está acompanhando de perto todos os desdobramentos das investigações para que os culpados sejam identificados e punidos com o rigor da lei”. >