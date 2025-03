FLAGRANTE

Vídeo registra o momento em que policial civil é morto em Stella Maris; veja

Vítima assistia partida de futebol em quiosque

A Polícia Civil baiana está em luto. O investigador Marcus Vinicius Peixoto Carrete foi assassinado a tiros, em um carro, no bairro de Stella Maris, na noite deste sábado (08). Ele foi atingido com seis disparos. https://t.co/w16q5rNjUI pic.twitter.com/WEushLWDWX

Carioca, Marcus Vinicius era torcedor do Flamengo e assistia à partida do rubro-negro contra o Vasco. Ele foi atingido por seis tiros. Segundo outros agentes, o investigador estava desarmado e foi baleado nas costas seis vezes. Um dos criminosos morreu em confronto com policiais em Lauro de Freitas e o carro usado no crime foi localizado. >

A Polícia Civil emitiu uma nota informando que "até agora as investigações revelaram que o policial civil foi morto porque teria sido confundido com um homem que seria o alvo dos criminosos. Integrando nossa instituição desde abril de 2024 e natural do Rio de Janeiro, Carrete exerceu sua função com bravura, dedicação e compromisso com a segurança pública. Neste momento de dor, a Polícia Civil da Bahia se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força para enfrentar essa irreparável perda", diz o documento. >