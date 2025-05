CRIME

Homem que cortou parte do braço de mulher em tentativa de feminicídio é preso na Bahia

Criminoso fugiu da cena do crime, mas foi localizado em Juazeiro

Um homem de 45 anos foi preso neste domingo (18) na cidade de Casa Nova, na Bahia, pelo crime de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em Juazeiro. No caso, o investigado invadiu a residência da vítima e a atacou com golpes de facão, ferindo a vítima que precisou ter antebraço amputado e teve graves lesões na perna esquerda. >

O crime foi registrado em fevereiro de 2022, mas o investigado fugiu. Na ocasião, a Polícia Civil iniciou uma investigação para localizar o criminoso. Nos últimos meses, entretanto, as buscas foram intensificadas e o paradeiro dele foi descoberto em Casa Nova, a 70km da cidade onde o crime foi registrado. >

Além da prisão, foram solicitadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, que permanece sob acompanhamento psicossocial especializado. O inquérito policial já foi encaminhado ao Ministério Público, com provas robustas que evidenciam a gravidade do crime e a periculosidade do investigado. >