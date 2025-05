CRIME

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em crime de execução na Bahia

Caso foi registrado no município de Prado, no sul do estado

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:55

Jhemerson foi alvo de disparos em crime Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Jhemerson Silva do Nascimento, de 15 anos, foi executado em um crime violento no distrito de Guarani, do município de Prado, no sul da Bahia. A vítima foi alvo de disparos de arma de fogo feitos por suspeito que ainda não foi identificado no processo de investigação. >

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-A), que foi acionada para o caso através de equipes da 88ª Companhia Independente (CIPM). Ao chegar no local do crime, no entanto, os agentes encontraram Jhemerson sem vida. Por conta disso, a área foi isolada para atuação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >