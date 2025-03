ESTUDO

1 vítima a cada 3 dias: feminicídios aumentam 50% em oito anos na Bahia

Em oito anos, a Bahia registrou 790 feminicídios, um aumento de 50% de 2017 a 2024. Isso significa dizer que uma mulher foi vítima letal de violência de gênero a cada três dias no estado. Apenas em 2024, foram 111 casos. Em relação ao ano anterior (2023), quando foram 115 assassinatos, houve redução de 3,5%.>

Os dados são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA). O trabalho traz a caracterização e o perfil das vítimas de feminicídios no estado a partir da sistematização de dados dos Boletins de Ocorrência (BO), registrados pela Polícia Civil (PC), entre os anos de 2017 e 2024.>