"FOGO AMIGO"

Lula coloca panos quentes em crise com Rui Costa

Presidente falou sobre ministro da Casa Civil após polêmica envolvendo a primeira-dama

Monique Lobo

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:12

Presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Após ser acusado de vazar para a imprensa o comentário da primeira-dama Janja da Silva ao presidente chinês Xi Jinping, Rui Costa recebeu um aceno do presidente Lula. Nesta terça-feira (20), durante um discurso feito a prefeitos, em Brasília, Lula falou sobre o ministro da Casa Civil. >

"O Rui é tratado como se fosse um cara que não deixasse as coisas acontecerem quando, na verdade, todos vocês, prefeitos, devem ter um secretário que tem o mesmo papel que o chefe da Casa Civil", disse.>

E acrescentou: "[O papel de Rui] é fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam andar".>

Entenda a polêmica>

O imbróglio começou com a notícia de que a primeira-dama pediu a palavra, durante encontro da comitiva brasileira com o chefe de estado chinês, para falar sobre a rede social chinesa TikTok e como os algoritmos dela favoreceriam a direita. Interlocutores afirmaram que, além de ter ficado irritado com a publicação na imprensa, Lula cobrou os ministros que participaram do encontro. >

O nome de Rui Costa logo surgiu como sendo responsável pelo vazamento. Ainda de acordo com interlocutores, ele já era suspeito de ter vazado para a mídia outros episódios envolvendo Janja e até “tretas” internas no Palácio do Planalto. >