BASTIDORES

Lula se irrita com vazamentos sobre Janja e ministros se oferecem para mostrar celulares

Voo de volta ao Brasil teve tensão entre auxiliares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Brasília nesta semana trazendo na bagagem da China um novo climão para a Esplanada. O mandatário cobrou ministros pelo vazamento à imprensa de informações que pegaram mal para a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e alguns deles mostraram seus telefones celulares uns aos outros e quiseram mostrar a ele – que negou. O episódio resgata o inusitado pedido pelo fim da “República do off”, feito pelo ministro Sidônio Palmeira assim que assumiu a Secretaria de Comunicação do Planalto.>

A primeira cobrança foi pública, ainda na terça-feira (13/5), durante coletiva de imprensa ainda na China. Foi quando Lula reclamou que um dos seus ministros “teve a pachorra” de vazar o teor da conversa de um jantar da comitiva brasileira com o presidente da China, Xi Jinping. A colunista Andreia Sadi publicou, no G1, que Janja causou constrangimento ao questionar o mandatário chinês sobre o suposto favorecimento da direita no TikTok.>