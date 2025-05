REPERCUSSÃO

Lula lamenta morte de José Mujica: 'Ele defendeu, como poucos, a democracia'

Nota foi divulgada pelo Palácio do Planalto no início da noite desta terça-feira (13)

O Palácio do Planalto divulgou uma nota do presidente Luís Inácio Lula da Silva, lamentando a morte de José Mujica, ex-presidente do Uruguai e um dos principais líderes esquerdistas do mundo.>