POLÍTICA

Rumor sobre candidatura de Rui Costa ao governo gera desconforto no grupo de Jerônimo

A tensão foi provocada após o colunista Lauro Jardim publicar que Rui Costa não descarta entrar na corrida pelo governo estadual

A especulação sobre uma possível candidatura do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ao governo da Bahia em 2026 causou forte desconforto no grupo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Irritado com os rumores, Jerônimo chegou a reagir publicamente e demonstrou incômodo com a possibilidade de ser substituído por seu padrinho político na disputa pelo Palácio de Ondina. >