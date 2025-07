EVENTOS

Castro Alves recebe campeonatos baianos de judô e ciclismo neste final de semana

Expectativa é que a cidade atraia mais de 1,5 mil visitantes

A cidade de Castro Alves se prepara para um fina de semana movimentado, neste sábado (19) e domingo (20), com uma intensa programação esportiva e cultural que promete atrair mais de 1,5 mil visitantes. Entre os destaques estão o Campeonato Baiano de Judô e o Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada e CRI, além do encontro de motociclistas ‘Castro Moto Alves’.>

A Etapa do Campeonato Baiano de Judô ocorre na cidade no sábado (19), a partir das 8h, na Escola Municipal Maria Luzia. Já o ciclismo retorna a Castro Alves com força total, com a realização do Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada e CRI 2025, consolidando o município como referência no cenário estadual.>