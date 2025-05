MOBILIDADE

Estação fica lotada após trem do metrô parar de funcionar em Salvador

Usuários reclamaram da demora para a chegada de um novo trem

Usuários do metrô de Salvador ficaram aglomerados na Estação de Norte, após uma interrupção do sistema. Segundo usuários, as luzes de um dos trens foram apagadas e ele foi desligado na sequência. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (20).>