Noite da sorte! Baianos ganham mais de R$ 500 mil em sorteio da Mega-Sena

Concurso foi sorteado nesta terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:46

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Oito apostas feitas na Bahia saíram vencedoras do concurso nº 2968 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 127 milhões, foi sorteado na noite desta terça-feira (3).

Os bilhetes são de sete municípios diferentes: Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Mucuri, Piatã e Retirolândia. Cinco das apostas são simples, enquanto as outras três são bolões. Elas faturaram valores entre R$ 52.559,28 e R$ 157.677,72, totalizando R$ 578.151,90.

Veja de onde são as apostas

Os números sorteados foram: 10-11-22-26-36-46. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (5), com prêmio estimado em R$ 144 milhões.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Bahia Loteria Mega-sena Loterias

