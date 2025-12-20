70 cavalos vão reforçar a segurança em Salvador durante o verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:14
Os cavalos da Polícia Militar da Bahia (PMBA) serão parceiros no patrulhamento ostensivo durante a Operação Verão 2025/26, em Salvador. Os animais ajudam os policiais a ter maior alcance visual, o que permite antecipar situações de perigo para quem transita nos locais. Ao todo, 70 animais serão utilizados durante a alta estação, que segue até abril de 2026.
As áreas de maior fluxo de pessoas ou grande concentração do turismo terão um efetivo maior. Stella Maris, Itapuã, Boca do Rio, Jardim dos Namorados, Barra, São Tomé de Paripe e Bonfim estão entre os bairros com policiamento ostensivo até o final da temporada.
No bairro do Comércio, a PM também monitora áreas de circulação de cruzeiristas. “A ostensividade com tropa montada zera ocorrências de furtos, roubos, aqueles delitos que incomodam o cidadão comum”, disse o comandante da Cavalaria da PMBA de Salvador, Major Vinícius Moreno. Ele afirma que um policial montado equivale a dez agentes operando a pé.
A comunicação entre a PMBA em bikes, motocicletas, viaturas e a pé é feita por rádio e conta com o auxílio das câmeras de videomonitoramento e de imagens de drones.
A Operação Verão 2025/26 prevê um incremento de 9,5 mil policiais militares em regime de plantão até abril em toda Bahia. Nas cidades de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro e Feira de Santana a PM também conta com a cavalaria para reforço da segurança.