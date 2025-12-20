POLICIAMENTO

70 cavalos vão reforçar a segurança em Salvador durante o verão

Animais fazem parte da Operação Verão 2025/26

Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:14

Cavalaria da PMBA Crédito: Matheus Landim /GOVBA

Os cavalos da Polícia Militar da Bahia (PMBA) serão parceiros no patrulhamento ostensivo durante a Operação Verão 2025/26, em Salvador. Os animais ajudam os policiais a ter maior alcance visual, o que permite antecipar situações de perigo para quem transita nos locais. Ao todo, 70 animais serão utilizados durante a alta estação, que segue até abril de 2026.



As áreas de maior fluxo de pessoas ou grande concentração do turismo terão um efetivo maior. Stella Maris, Itapuã, Boca do Rio, Jardim dos Namorados, Barra, São Tomé de Paripe e Bonfim estão entre os bairros com policiamento ostensivo até o final da temporada.

No bairro do Comércio, a PM também monitora áreas de circulação de cruzeiristas. “A ostensividade com tropa montada zera ocorrências de furtos, roubos, aqueles delitos que incomodam o cidadão comum”, disse o comandante da Cavalaria da PMBA de Salvador, Major Vinícius Moreno. Ele afirma que um policial montado equivale a dez agentes operando a pé.

A comunicação entre a PMBA em bikes, motocicletas, viaturas e a pé é feita por rádio e conta com o auxílio das câmeras de videomonitoramento e de imagens de drones.