CEARÁ

Ataque frustrado e uso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia

Troca de tiros ocorreu quando membros do CV tentavam dominar área ocupada por traficantes de facção rival

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:58

Ataque frustrado e arremesso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com polícia Crédito: Divulgação

Sete membros da facção Comando Vermelho morreram na madrugada desta sexta-feira (31), na cidade de Canindé, no Ceará, durante um confronto com a polícia. O ataque ocorreu por volta das 3h. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Com os suspeitos os policiais encontraram oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas. A troca de tiros ocorreu no bairro Campinas, área dominada por uma facção rival do Comando Vermelho no município.

Sete facções que atuam no Ceará disputam o domínio de territórios para monopolizar a venda de drogas, além de serviços como internet. De acordo com informações apuradas pelo G1 CE, os criminosos do Comando Vermelho foram até a região dos rivais para tentar dominar o bairro, mas se depararam com policiais do Raio, Cotar (Comando Tático Rural), FT (Força Tática), FT Rural e Policiamento Ostensivo Geral. A Secretaria da Segurança Pública informou que, durante o ataque, os criminosos arremessaram granadas contra os policiais, que revidaram.

Ainda segundo informações da Secretaria da Segurança, os agentes receberam informações da Inteligência de que suspeitos realizariam ações criminosas na região. Com isso, as equipes se deslocaram ao endereço, onde foram recebidas com tiros em direção às viaturas, além do lançamento de dois artefatos explosivos em via pública.