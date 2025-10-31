Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque frustrado e uso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia

Troca de tiros ocorreu quando membros do CV tentavam dominar área ocupada por traficantes de facção rival

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:58

Ataque frustrado e arremesso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com polícia
Ataque frustrado e arremesso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com polícia Crédito: Divulgação

Sete membros da facção Comando Vermelho morreram na madrugada desta sexta-feira (31), na cidade de Canindé, no Ceará, durante um confronto com a polícia. O ataque ocorreu por volta das 3h. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Com os suspeitos os policiais encontraram oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas. A troca de tiros ocorreu no bairro Campinas, área dominada por uma facção rival do Comando Vermelho no município.

Sete facções que atuam no Ceará disputam o domínio de territórios para monopolizar a venda de drogas, além de serviços como internet. De acordo com informações apuradas pelo G1 CE, os criminosos do Comando Vermelho foram até a região dos rivais para tentar dominar o bairro, mas se depararam com policiais do Raio, Cotar (Comando Tático Rural), FT (Força Tática), FT Rural e Policiamento Ostensivo Geral. A Secretaria da Segurança Pública informou que, durante o ataque, os criminosos arremessaram granadas contra os policiais, que revidaram.

Ainda segundo informações da Secretaria da Segurança, os agentes receberam informações da Inteligência de que suspeitos realizariam ações criminosas na região. Com isso, as equipes se deslocaram ao endereço, onde foram recebidas com tiros em direção às viaturas, além do lançamento de dois artefatos explosivos em via pública.

"A fim da garantia da legítima defesa, as composições reagiram à agressão. E, após cessar o confronto, sete homens, ainda não identificados formalmente, foram localizados e socorridos a uma unidade hospitalar, onde foram a óbito", disse a Secretaria da Segurança. As investigações sobre o caso estão a cargo da Delegacia de Canindé. Após as mortes, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, fez uma postagem parabenizando a ação da polícia. "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará", publicou o governador.

Mais recentes

Imagem - Japinha do CV: quem era a 'Musa do Crime' morta por tiro de fuzil em megaoperação do Rio

Japinha do CV: quem era a 'Musa do Crime' morta por tiro de fuzil em megaoperação do Rio
Imagem - Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações

Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações
Imagem - Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada