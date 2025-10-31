Acesse sua conta
Caixa abre apostas para a Mega da Virada com prêmio recorde de R$ 850 milhões

Distribuição do prêmio terá mudanças neste ano

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:14

Mega Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As apostas para a Mega da Virada 2025 serão abertas neste sábado (1º). Com sorteio em 31 de dezembro, o concurso 2.955  promete o maior prêmio da história da Mega-Sena: cerca de R$ 850 milhões.

Além do valor recorde, a Mega da Virada deste ano traz mudanças importantes na distribuição do prêmio. Em agosto, uma portaria do Ministério da Fazenda aumentou de 35% para 40% a fatia destinada ao prêmio principal nos concursos regulares. No caso da Mega da Virada, a parcela reservada aos acertadores das seis dezenas passou de 62% para 90% do total arrecadado.

Outra novidade está no horário dos sorteios das loterias da Caixa. A partir de segunda-feira, 3 de novembro, os apostadores poderão registrar seus jogos até as 20h30. Os sorteios, por sua vez, serão realizados a partir das 21h, uma hora mais tarde do que o habitual. A medida busca facilitar o acesso dos jogadores e ampliar o tempo disponível para as apostas.

O prêmio da Mega da Virada 2025, que não acumula, será dividido da seguinte forma: 90% para os acertadores dos seis números (Sena), 5% para quem fizer cinco acertos (Quina) e outros 5% para os ganhadores da Quadra, com quatro acertos. O valor final pode variar conforme o volume de apostas e os recursos acumulados em outros concursos ao longo do ano.

Em 2024, por exemplo, a estimativa inicial era de R$ 600 milhões, mas o prêmio chegou a R$ 635,4 milhões, sendo dividido entre oito apostas vencedoras.

