CADÊ O MILIONÁRIO?

Mega da Virada: ganhador pode perder R$ 1,4 milhão se não retirar o prêmio nesta segunda (31)

Pela regra da Caixa, qualquer prêmio de loteria tem o prazo de 90 dias para ser retirado

Uma pessoa de muita sorte pode perder a chance de ser milionária nesta segunda-feira (31). Isso porque, a Mega-Sena da Virada 2024 teve oito apostas ganhadoras, que acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de R$ 635.486.165,38. Na comparação com os sorteios anteriores, foi considerado o maior da história das loterias em todo o Brasil. Na divisão, cada uma dessas apostas ficou com um prêmio de R$ 79.435.770,67. Cinco delas eram bolões oficiais da Caixa Econômica Federal (CEF). Um deles foi feito em Osasco, na grande São Paulo, e teve 56 cotas. O que chama atenção é que um desses milionários de Osasco não compareceu até hoje a uma agência da Caixa para retirada e pode perder o prêmio de R$ 1.418.495,90. >

Se a retirada não for realizada nesta segunda-feira (31), o ganhador deixa de ter direito. É que o prazo para sacar qualquer prêmio de loteria é de 90 dias pela regra da Caixa e o sorteio da Mega da Virada aconteceu em 31 de dezembro. Ou seja, o ganhador tem até hoje (31) para se apresentar em uma agência. Passado esse período, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Dentre os bolões premiados teve um de Brasília, com 30 cotas, outro com três cotas, um de Pinhais, no Paraná, com 50 cotas e o de Curitiba com 28 cotas, além de Osasco.>