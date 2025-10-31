Cabeleireiro é condenado por dizer que não contrata “preto e viado”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 22:03
O cabeleireiro Diego Beserra Ernesto, de 38 anos, foi condenado por injúria racial, discriminação e preconceito de raça ou de cor após mandar áudios a um colega de trabalho em que diz não contratar “gordo, petista, preto, feminista e viado”.
O caso aconteceu em janeiro de 2023. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), um homem que sublocava uma cadeira no salão de beleza de Diego, localizado em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, procurou a polícia para mostrar os áudios.
