RACISMO

Cabeleireiro é condenado por dizer que não contrata “preto e viado”

O cabeleireiro Diego Beserra foi condenado por injúria e discriminação ao dizer que não contrata “gordo, petista, preto, feminista e viado”

Metrópoles

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 22:03

cabeleireiro Diego Beserra Ernesto Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cabeleireiro Diego Beserra Ernesto, de 38 anos, foi condenado por injúria racial, discriminação e preconceito de raça ou de cor após mandar áudios a um colega de trabalho em que diz não contratar “gordo, petista, preto, feminista e viado”.

O caso aconteceu em janeiro de 2023. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), um homem que sublocava uma cadeira no salão de beleza de Diego, localizado em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, procurou a polícia para mostrar os áudios.