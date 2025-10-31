Acesse sua conta
Mulher é presa em investigação de esquema de falsificação de atestados

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, a suspeita foi encontrada com uma arma de fogo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:27

Atestados foram apreendidos durante a operação
Atestados foram apreendidos durante a operação Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (31) durante a Operação Falso Atestado, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que teve como alvo um grupo criminoso voltado à falsificação de carimbos, atestados e receituários médicos. A suspeita, de 25 anos, foi detida em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

As investigações começaram após a denúncia de uma médica que teve seu registro profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) utilizado na fraude. Os investigados produziam documentos falsos e os revendiam nas redes sociais por valores variados.

Durante a ação, as equipes cumpriram quatro mandados de busca, resultando na apreensão de diversas receitas, atestados e carimbos médicos falsificados, um aparelho celular com registro de roubo, além de uma arma de fogo. Nas buscas, os agentes encontraram materiais falsificados ocultados em uma parede e um revólver escondido na parte externa do imóvel, próximo à máquina do ar-condicionado.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos nas fraudes.

