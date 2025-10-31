DINHEIRO

Bandeira vermelha segue até novembro; veja dicas de como economizar na conta de luz

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas



Yan Inácio

Agência Brasil

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:37

Conta de luz Crédito: Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), anunciou nesta sexta-feira (31), que a bandeira vermelha patamar 1 continuará a valer para o mês de novembro. Com isso, as contas de energias elétrica continuarão a ter um adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.

“O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1”, informou a agência.

A agência reguladora de energia elétrica acrescentou “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro". "Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.

Custos extras

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.