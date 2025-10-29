Acesse sua conta
Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica

Medida entra em vigor no mês de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:10

Loteria
Loteria Crédito: Shutterstock

A Caixa Econômica Federal anunciou uma mudança no horário dos sorteios dos jogos lotéricos semanais. A medida publicada nesta segunda-feira (27) começa a valer a partir da próxima segunda-feira (3).

Com a alteração, os sorteios que aconteciam às 20h, de segunda a sábado, agora serão realizados a partir das 21h. A exceção é os sorteios da Federal, que serão efetuados a partir das 20h.

Confira os dias e horários dos sorteios da loteria

Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
1 de 3
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução

Os sorteios seguem ocorrendo no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão para todo o Brasil e acesso gratuito ao público que deseja acompanhar os eventos presencialmente.

A transmissão ao vivo também é feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelo canal da RedeTV!, onde os vídeos também ficam salvos para visualização após a realização dos sorteios.

