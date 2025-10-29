Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:10
A Caixa Econômica Federal anunciou uma mudança no horário dos sorteios dos jogos lotéricos semanais. A medida publicada nesta segunda-feira (27) começa a valer a partir da próxima segunda-feira (3).
Com a alteração, os sorteios que aconteciam às 20h, de segunda a sábado, agora serão realizados a partir das 21h. A exceção é os sorteios da Federal, que serão efetuados a partir das 20h.
Confira os dias e horários dos sorteios da loteria
Os sorteios seguem ocorrendo no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão para todo o Brasil e acesso gratuito ao público que deseja acompanhar os eventos presencialmente.
A transmissão ao vivo também é feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelo canal da RedeTV!, onde os vídeos também ficam salvos para visualização após a realização dos sorteios.