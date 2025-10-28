SAIBA DE ONDE É

Mega-Sena: aposta baiana leva mais de R$ 80 mil no concurso nº 2933

Prêmio milionário não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 22:42

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Uma aposta baiana teve sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 2.933 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. O bilhete possuía cinco dos seis números sorteados, e levou para casa cerca de R$ 85 mil na noite desta terça-feira (28).

O bilhete ganhador foi registrado na lotérica Mega Sorte Loterias em Jucuruçu, no Extremo Sul do estado. A aposta simples faturou R$ 85.025,66.

Os números sorteados foram: 01-18-22-42-48-50..

O prêmio principal da Mega-Sena não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (30), com estimativa de R$ 7 milhões.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.