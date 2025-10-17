Acesse sua conta
Quem matou Odete Roitman? Participe da enquete e dê seu palpite

Fãs podem votar na enquete e tentar descobrir quem matou a vilã antes do desfecho da novela

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:36

Vote agora: quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo?
Vote agora: quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo? Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério que marcou gerações está prestes a ser resolvido! Nesta sexta-feira (17), a Globo exibe o capítulo final de Vale Tudo e finalmente revelará o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch). Mas enquanto o relógio não bate 21h20, os fãs podem testar suas teorias e votar na enquete do CORREIO.

A adaptação de Manuela Dias trouxe algumas mudanças em relação à versão original de 1988, mexendo com o destino de personagens como Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e César Ribeiro (Cauã Reymond). Cada depoimento prestado à polícia deixou pistas, algumas claras, outras confusas, que alimentam o debate entre os telespectadores.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Mas a dúvida continua: será que Odete realmente morreu? Alguns fãs acreditam que ela pode ter forjado sua morte, apoiados por cenas em que pede ajuda para resolver “questões pessoais” e por declarações sobre um velório com caixão fechado. Outras teorias envolvem personagens secundários e até a possibilidade de mais de um assassino.

Se você já tem seu palpite, não perca tempo: vote na enquete e veja como seu chute se compara ao dos outros fãs.

Tags:

