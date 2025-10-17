VOTE AGORA!

Quem matou Odete Roitman? Participe da enquete e dê seu palpite

Fãs podem votar na enquete e tentar descobrir quem matou a vilã antes do desfecho da novela

Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:36

Vote agora: quem vai matar Odete Roitman em Vale Tudo? Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério que marcou gerações está prestes a ser resolvido! Nesta sexta-feira (17), a Globo exibe o capítulo final de Vale Tudo e finalmente revelará o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch). Mas enquanto o relógio não bate 21h20, os fãs podem testar suas teorias e votar na enquete do CORREIO.

A adaptação de Manuela Dias trouxe algumas mudanças em relação à versão original de 1988, mexendo com o destino de personagens como Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e César Ribeiro (Cauã Reymond). Cada depoimento prestado à polícia deixou pistas, algumas claras, outras confusas, que alimentam o debate entre os telespectadores.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' 1 de 9

Mas a dúvida continua: será que Odete realmente morreu? Alguns fãs acreditam que ela pode ter forjado sua morte, apoiados por cenas em que pede ajuda para resolver “questões pessoais” e por declarações sobre um velório com caixão fechado. Outras teorias envolvem personagens secundários e até a possibilidade de mais de um assassino.