Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

Elaine Sanoli
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 23:37
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta terça-feira (28), a apreensão de dois lotes falsificados de Rybelsus, medicamento à base de semaglutida. A substância é indicada para controlar a glicose no sangue em adultos com diabetes do tipo 2. O medicamento, que é em versão oral, teve a comercialização, distribuição e o uso dos lotes N088499 e P08A472 proibidos.
Segundo informações da Anvisa, a própria empresa responsável pela produção do medicamento identificou unidades dos lotes falsos à venda no mercado e comunicou a Agência. A Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil apontou que os remédios que estavam sendo comercializados possuíam divergências dos originais da marca, com características como:
Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso
Em um comunicado oficial, a empresa confirmou que está atuando com a Anvisa desde abril deste ano. Segundo a farmacêutica, as ocorrências de falsificação foram identificadas nos lotes N088499, M088499 e P08A472. Os lotes N088499 e P08A472, que embora a empresa assegure que são genuínos, vêm apresentando adulterações. "O conteúdo das embalagens dos produtos foi modificado com informações falsas do lote M088499, que não pertence à nossa produção", explicou.
"Diante do grave risco representado à saúde, a Novo Nordisk orienta a não utilização de qualquer produto suspeito de falsificação. A empresa segue combatendo ativamente produtos irregulares e aciona judicialmente entidades que vendem medicamentos falsificados, além da estreita colaboração com a Anvisa e autoridades competentes para investigações", acrescentou o grupo.
Para se proteger de casos de falsificação, a empresa orienta a sempre desconfia de: