Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 23:37

Rybelsus, da Novo Nordisk Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta terça-feira (28), a apreensão de dois lotes falsificados de Rybelsus, medicamento à base de semaglutida. A substância é indicada para controlar a glicose no sangue em adultos com diabetes do tipo 2. O medicamento, que é em versão oral, teve a comercialização, distribuição e o uso dos lotes N088499 e P08A472 proibidos.

Segundo informações da Anvisa, a própria empresa responsável pela produção do medicamento identificou unidades dos lotes falsos à venda no mercado e comunicou a Agência. A Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil apontou que os remédios que estavam sendo comercializados possuíam divergências dos originais da marca, com características como: 

  • Erro na escrita do local de fabricação;
  • Fonte do nome do princípio ativo;
  • Logotipo da empresa diferente;
  • Diferença no layout (organização dos elementos visuais);
  • Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais.

Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso

Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação

Em um comunicado oficial, a empresa confirmou que está atuando com a Anvisa desde abril deste ano. Segundo a farmacêutica, as ocorrências de falsificação foram identificadas nos lotes N088499, M088499 e P08A472. Os lotes N088499 e P08A472, que embora a empresa assegure que são genuínos, vêm apresentando adulterações. "O conteúdo das embalagens dos produtos foi modificado com informações falsas do lote M088499, que não pertence à nossa produção", explicou.

"Diante do grave risco representado à saúde, a Novo Nordisk orienta a não utilização de qualquer produto suspeito de falsificação. A empresa segue combatendo ativamente produtos irregulares e aciona judicialmente entidades que vendem medicamentos falsificados, além da estreita colaboração com a Anvisa e autoridades competentes para investigações", acrescentou o grupo.

Para se proteger de casos de falsificação, a empresa orienta a sempre desconfia de:

  • Sites e canais não licenciados pela Anvisa para comercialização de medicamentos e que usam os nomes das marcas e/ou adotam aplicativos de vendas e redes sociais para ofertar os produtos;  
  • Embalagem do medicamento rasurada ou visivelmente alterada, com número incorreto de blísteres, em idioma estrangeiro, com aparência farmacêutica (apresentação) diferente da registrada e com informações incorretas sobre o produto; 
  • Preços muito abaixo dos aprovados pelo governo (todos os produtos Novo Nordisk seguem a tabela da CMED, órgão federal que regulamenta o preço dos medicamentos no país).

