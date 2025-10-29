SAÚDE

Anvisa proíbe lotes da versão oral de produto popular para emagrecimento

Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 23:37

Rybelsus, da Novo Nordisk Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta terça-feira (28), a apreensão de dois lotes falsificados de Rybelsus, medicamento à base de semaglutida. A substância é indicada para controlar a glicose no sangue em adultos com diabetes do tipo 2. O medicamento, que é em versão oral, teve a comercialização, distribuição e o uso dos lotes N088499 e P08A472 proibidos.

Segundo informações da Anvisa, a própria empresa responsável pela produção do medicamento identificou unidades dos lotes falsos à venda no mercado e comunicou a Agência. A Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil apontou que os remédios que estavam sendo comercializados possuíam divergências dos originais da marca, com características como:

Erro na escrita do local de fabricação;

Fonte do nome do princípio ativo;



Logotipo da empresa diferente;



Diferença no layout (organização dos elementos visuais);



Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais.



Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso 1 de 6

Em um comunicado oficial, a empresa confirmou que está atuando com a Anvisa desde abril deste ano. Segundo a farmacêutica, as ocorrências de falsificação foram identificadas nos lotes N088499, M088499 e P08A472. Os lotes N088499 e P08A472, que embora a empresa assegure que são genuínos, vêm apresentando adulterações. "O conteúdo das embalagens dos produtos foi modificado com informações falsas do lote M088499, que não pertence à nossa produção", explicou.



"Diante do grave risco representado à saúde, a Novo Nordisk orienta a não utilização de qualquer produto suspeito de falsificação. A empresa segue combatendo ativamente produtos irregulares e aciona judicialmente entidades que vendem medicamentos falsificados, além da estreita colaboração com a Anvisa e autoridades competentes para investigações", acrescentou o grupo.